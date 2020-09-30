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В Российском топливном союзе рассказали о влиянии нового ГОСТа на работу АЗС

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Введение с 1 октября нового национального стандарта (ГОСТ Р) на топливораздаточные колонки (ТРК) с требованиями по защите от несанкционированного доступа не приведет к закрытию АЗС. Об этом в среду, 30 сентября, рассказал президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

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«Конечно, не приведет [к закрытию АЗС]. Введен ГОСТ. Документ добровольного применения. Вас же не заставляют продать ваш автомобиль 2-го экологического класса, потому что у нас введен стандарт на 5-й экологический класс. Так и здесь», — цитирует его ТАСС.

Аркуша отметил, что процесс замены оборудования будет постепенным, по мере износа оборудования. Кроме того, по словам главы Российского топливного союза, стандарт относится прежде всего к производителям, которые эти колонки и выпускают.

30 сентября в Независимом топливном союзе (НТС) «Известиям» представили прогноз, в соответствии с которым около трети российских заправок могут закрыться из-за трудностей с заменой колонок на соответствующее новому ГОСТу.

Документ обязывает заправки иметь в распоряжении оборудование с контролем количества заливаемого топлива. Колонки должны быть оснащены программным обеспечением (ПО) с защитой от несанкционированного доступа, а также замен узлов, не предусмотренных ее изготовителем.

Вице-президент НТС Дмитрий Гусев отметил, что в России из 23 тыс. АЗС большая часть (около 60%) — это независимые. И многим из них будет не по карману такое обновление оборудования, а из-за несоответствия новым стандартам они могут подвергнуться штрафам. Также в НТС отметили, что производители не сумеют обеспечить достаточное количество нового оборудования.

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