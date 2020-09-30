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В МИДе опровергли данные о завышении стоимости работ по реконструкции шпиля

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Сообщения об искусственном завышении стоимости работ по реконструкции шпиля высотки МИДа за счет необоснованного увеличения объема строительных лесов не соответствует действительности. Об этом в среду, 30 сентября, рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

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Таким образом в МИДе прокомментировали сообщения Telegram-канала Baza о сотнях миллионов рублей, выделенных на реконструкцию шпиля высотки внешнеполитического ведомства. По данным издания, в 2015 году дирекция по строительству, реконструкции и реставрации зданий министерства заключила госконтракт с компанией «Атэкс» на реставрацию шпиля сталинской высотки на Смоленской площади. Как пишет издание, в 2016–2017 годах «Атэкс» якобы необоснованно внесла в акт приемки амортизацию лесов на сумму более 102 млн рублей.

В комментарии для «РИА Новости» в МИДе отметили, что сметная стоимость работ, включающая в себя и упоминаемые затраты на амортизацию лесов, была рассчитана проектной организацией и прошла проверку на достоверность в ФАУ «Главгосэкспертиза России». В министерстве подчеркнули, что только после этого был заключен государственный контракт, а все работы принимались и оплачивались в строгом соответствии с установленными ценами.

«К слову, реставрационные работы проводились на уникальном с конструктивной точки зрения объекте, технические характеристики которого (высота, сложность архитектурных форм и т.д.) не позволяли применять типовые решения и требовали специального оборудования, включая подъемно-транспортные леса», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

В июле 2020 года замглавы «Атэкс» Станислав Кюнер был приговорен к восьми годам лишения свободы по делу о хищении средств при строительстве резиденции президента России в Ново-Огарево.

Слушание проходило в закрытом режиме в связи с наличием в материалах дела грифа «Совершенно секретно». Сторона обвинения запрашивала для подсудимого 7 лет колонии строгого режима.

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