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Роскачество предупредило об опасности использования анонимных SIM-карт
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Роскачество предупредило об опасности использования анонимных SIM-карт

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Использование анонимной SIM-карты может грозить потерей личных данных и денежных средств. Об этом предупредили специалисты Роскачества.

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Зачастую анонимные SIM-карты раздаются у входов в метро, на вокзалах или на площадях. Гарантии, что раздатчик является сотрудником мобильного оператора, нет, предостерегают эксперты.

Согласно российскому законодательству, SIM-карты должны быть зарегистрированы на конкретное лицо. Как правило, якобы анонимные симки на самом деле оформлены на самого раздатчика карт, случайного человека из утекшей базы персональных данных или конкретного абонента.

Опасность использования анонимной SIM-карты в первую очередь заключается в невозможности ее восстановления в случае утери. Зато это сможет сделать человек, на кого изначально была оформлена карточка.

Кроме того, настоящие владельцы номера могут заблокировать его через некоторое время. Таким образом, есть риск потерять деньги, положенные на счет, а также все привязанные к номеру соцсети и сервисы, в том числе мобильные банки — получить доступ к ним мошенник сможет, восстановив номер на перевыпущенную SIM-карту.

«Двухфакторная аутентификация (пароли из SMS) является основным методом как подтверждения пароля или операции, так и восстановления пароля. Мошенник легко сможет восстановить пароль, зайти в ваш онлайн-банк, перевести деньги самому себе и подтвердить операцию — всё с отобранным обратно номером. Ваша переписка в соцсетях и почта, если к ней привязали «серый» номер, также станет достоянием злоумышленника, а может, и поводом для дальнейшего шантажа с его стороны», — говорится в сообщении от 30 сентября.

Ранее эксперты Роскачества опубликовали инструкцию по общению с троллями в Сети. В частности, специалисты советуют отправлять жалобы на оскорбительные комментарии, блокировать пользователя или ограничить доступ к личной странице.

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