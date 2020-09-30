В Москве за сутки от коронавируса вылечились еще 1349 пациентов

Еще 1349 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Об этом в среду, 30 сентября, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1349 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 248 650», — сказала Ракова.

Она подчеркнула, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве с каждым днем становится сложнее по выявляемости количества заболевших и по госпитализации, пишет «Газета.ру».

Вместе с тем, 29 сентября стало известно, что в Москве сформирован трехмесячный запас средств индивидуальной защиты.

Несколько дней назад руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что показатель скорости распространения коронавируса в Москве за три недели увеличился в три раза.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.