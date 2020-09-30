Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Роскачество предупредило об опасности использования анонимных SIM-карт
Экономика
Средний размер ипотеки в России в августе превысил докарантинный уровень
Мир
Макрон произнес самую длинную речь на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
Мир
Пашинян заявил о желании Армении построить новые отношения с Россией
Общество
В России провели более 46 млн тестов на коронавирус
Сюжет:

В Москве за сутки от коронавируса вылечились еще 1349 пациентов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Еще 1349 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Об этом в среду, 30 сентября, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Поручено сообщение: Путин призвал рассказывать населению о COVID-19
Людям надо популярно объяснять, почему важно носить маски и избегать массовых мероприятий, уверены эксперты

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1349 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 248 650», — сказала Ракова.

Она подчеркнула, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве с каждым днем становится сложнее по выявляемости количества заболевших и по госпитализации, пишет «Газета.ру».

Вместе с тем, 29 сентября стало известно, что в Москве сформирован трехмесячный запас средств индивидуальной защиты.

Несколько дней назад руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что показатель скорости распространения коронавируса в Москве за три недели увеличился в три раза.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020