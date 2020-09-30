В России пассажиропоток аэропортов в августе вырос в 1,3 раза к июлю

Пассажиропоток аэропортов России в августе вырос к июлю в 1,3 раза. Эта информация следует из данных, размещенных на сайте Росавиации в среду, 30 сентября.

В августе было перевезено 17,9 млн пассажиров, в июле — 13,5 млн.

На международных линиях пассажиропоток вырос в 8,2 раза — до 911,6 тыс. человек, на внутренних — в 1,3 раза, более чем до 17 млн человек.

В начале августа Росавиация сообщила о почти трехкратном росте пассажиропотока отечественных аэропортов в июне по отношению к маю. Так, в июне количество обслуженных российскими воздушными гаванями пассажиров составило более 5,6 млн человек, в мае — 1,9 млн.

Отмечалось, что на международных рейсах перевозки выросли в 1,4 раза, до 69 тыс. человек.

Из-за пандемии коронавируса в России с 27 марта полностью приостановили регулярное и чартерное международное авиасообщение. Разрешались только вывозные рейсы, которыми россиян возвращали на родину.

В конце июля Росавиация сообщила о восстановлении регулярного международного авиасообщения с Турцией, Танзанией Великобританией, а также со Швейцарией —только для обладателей вида на жительство в этой стране.

В начале сентября стало известно о возобновлении авиасообщения с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами. Позже открыли авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией. А с 27 сентября — с Южной Кореей.