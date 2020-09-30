Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Роскачество предупредило об опасности использования анонимных SIM-карт
Экономика
Средний размер ипотеки в России в августе превысил докарантинный уровень
Мир
Макрон произнес самую длинную речь на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
Мир
Пашинян заявил о желании Армении построить новые отношения с Россией
Общество
В России провели более 46 млн тестов на коронавирус

В России пассажиропоток аэропортов в августе вырос в 1,3 раза к июлю

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пассажиропоток аэропортов России в августе вырос к июлю в 1,3 раза. Эта информация следует из данных, размещенных на сайте Росавиации в среду, 30 сентября.

В августе было перевезено 17,9 млн пассажиров, в июле — 13,5 млн.

Улетный режим: Греция дала зеленый свет на открытие авиасообщения с РФ
Также ведутся переговоры с Кубой, Доминиканой и Мексикой, говорят источники «Известий»

На международных линиях пассажиропоток вырос в 8,2 раза — до 911,6 тыс. человек, на внутренних — в 1,3 раза, более чем до 17 млн человек.

В начале августа Росавиация сообщила о почти трехкратном росте пассажиропотока отечественных аэропортов в июне по отношению к маю. Так, в июне количество обслуженных российскими воздушными гаванями пассажиров составило более 5,6 млн человек, в мае — 1,9 млн.

Отмечалось, что на международных рейсах перевозки выросли в 1,4 раза, до 69 тыс. человек.

Из-за пандемии коронавируса в России с 27 марта полностью приостановили регулярное и чартерное международное авиасообщение. Разрешались только вывозные рейсы, которыми россиян возвращали на родину.

В конце июля Росавиация сообщила о восстановлении регулярного международного авиасообщения с Турцией, Танзанией Великобританией, а также со Швейцарией —только для обладателей вида на жительство в этой стране.

В начале сентября стало известно о возобновлении авиасообщения с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами. Позже открыли авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией. А с 27 сентября — с Южной Кореей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020