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Дружинников привлекут к проверкам соблюдения масочного режима в Томске

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Волонтеры и народные дружинники будут участвовать в межведомственных рейдах по проверке соблюдения эпидемиологического режима в магазинах, общественном транспорте, кафе и ресторанах. Их проводит Роспотребнадзор.

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В ведомстве сообщили, что будут регулярно привлекать к рейдам представителей общественности. Их участие снизит количество сплошных проверок, а профильные ведомств смогут работать более точечно.

Как пишет РИА «Томск», полиция, Роспотребнадзор и органы местного управления еженедельно проверяют до 300 объектов торговли, общественного питания и транспорта. Нарушения обязательных для профилактики COVID-19 правил находят в среднем на 205 предприятий.

За 6 месяцев проверок за подобные нарушения в регионе вынесены 30 предупреждений, порядка 50 решений о штрафе и более 10 — о приостановке деятельности.

Пока не уточняется, какие общественные и волонтерские организации Томской области будут участвовать в рейдах.

Ранее сообщалось, что с начала сентября пассажирам общественного транспорта в Московской области, которые не надевали маски, выписали штрафы на сумму порядка 10 млн рублей.

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