Эксперты назвали марки лучших пельменей

Специалисты экспертного центра Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провели исследование пельменей и назвали самый лучший продукт. Об этом сообщается на сайте организации в среду, 30 сентября.

Всего проверили продукты девяти брендов: «Ложкаревъ», «Мираторг», «Мыс Алтая», «Бийские», «Останкинские», «Сибирская коллекция», «Стародворье», «Родные угодья» и «Чернышихинские пельмени».

Гражданам рекомендовали покупать продукцию марок «Сибирская коллекция», «Стародворье» и «Мираторг». Эксперты высоко оценили качество этих пельменей, отметив, что в них больше всего мяса. Также рекомендованы к покупке пельмени «Мыс Алтая» и «Бийские». Лучшим брендом признали «Мираторг».

Оставшиеся четыре марки оказались опасны для здоровья. В продукте бренда «Ложкаревъ» были найдены сальмонеллы, в пельменях «Останкинские», «Родные угодья» и «Чернышихинские пельмени» обнаружили листерии.

Кроме того, готовые пельмени брендов «Ложкаревъ» и «Останкинские» имеют несвойственные этому продукту запах и вкус, с посторонним привкусом и запахом окисленного жира.

В начале сентября в «Росконтроле» исследовали семь марок сыра, и оказалось, что по ГОСТу изготовлен только продукт бренда «Белебеевский». Остальные сделаны по стандартам СТО и ТУ. В результате лучшим продуктом признали сыр «Луговая свежесть». Остальные сыры — «365 дней», «Радость Вкуса», Valio, «Киприно» и «Простосыр» — также могут быть рекомендованы к покупке.

«Росконтроль» — это частная организация, которая не относится к государственной системе контроля качества. Ранее «Известия» писали, что производители периодически интересуются методами оценки продуктов, которые используют в компании. Бизнесмены жалуются, что им время от времени предлагают провести повторные экспертизы за деньги. Также они говорят о проблемах с защитой своей репутации в суде, поскольку в состав организации входит множество юридических лиц.