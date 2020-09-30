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МО Азербайджана заявило о выведении из строя ЗРК С-300 ВС Армении в Карабахе

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Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении ЗРК С-300 военных сил Армении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на военное ведомство в среду, 30 сентября.

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«Вчера в ходе боев на территории Шушакенд Ходжавендского района (линия соприкосновения в Карабахе. — Ред.) была выведена из строя зенитно-ракетная установка С-300 противника», — сказали там.

В министерстве утверждают, что армянские ВС потеряли убитыми и ранеными до 2,3 тыс. человек.

«С 27 сентября потери ВС Армении в боях против Азербайджана составляют до 2,3 тыс. убитыми и ранеными, до 130 танков и другой тяжелой техники, более 200 артиллерийских и прочих установок, до 25 средств ПВО», — отмечается в сообщении минобороны Азербайджана.

Накануне оборонное ведомство Азербайджана сообщило о разгроме двух батальонов вооруженных сил Армении в Карабахе.

Ранее в тот же день представитель минобороны Армении Арцун Ованнисян заявил, что в Нагорном Карабахе с начала эскалации конфликта уничтожены 137 единиц бронетехники ВС Азербайджана.

Кроме того, во вторник пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян сообщила, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении, пилот штурмовика погиб. Анкара и Баку опровергли эти заявления Еревана.

Обострение отношений Еревана и Баку произошло 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения в Карабахе. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане — частичная мобилизация.

Отношения Еревана и Баку остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион, расположенный в восточной части Армянского нагорья, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. Однако Баку считает территорию своей.

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