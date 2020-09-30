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Шойгу заявил о полном уничтожении ИГ в Сирии

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Благодаря военной операции России международная террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии перестала существовать, заявил главы Минобороны Сергей Шойгу.

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В своей статье для газеты «Красная звезда» министр подчеркнул, что ни один террорист не проник из Сирии в РФ. Хотя целью ИГ было навязывание своих «порядков» всему человечеству.

При этом именно российская операция поставила надежный заслон расширению деятельности террористов. Кроме того, завершилась гражданская война в Сирии.

«ИГИЛ окончательно разгромлен. Более того, можно со всей уверенностью говорить о том, что всему международному террористическому подполью нанесен существенный урон», — отметил Шойгу.

Также благодаря работе российского Центра по примирению враждующих сторон лидеры 234 вооруженных формирований встали на путь примирения. Шойгу отметил, что операция ВС РФ в Сирии стала уникальной, а появление мощного формирования на таком удалении от российской территории, от основных баз армии и флота, стало настоящей неожиданностью для многих.

Министр добавил, что поставленная президентом Владимиром Путиным задача была полностью выполнена, организация ИГ в Сирии уничтожена. При этом российские военные получили боевой опыт.

В 2015 года по просьбе Дамаска РФ начала военную операцию в Сирии. Активная фаза завершилась в 2017 году. В ходе совместных действий ВС России и САР от террористов было освобождено 1024 населенных пункта, правительственные войска и отряды народного ополчения взяли под контроль 88% территории страны.

В настоящее время в Сирии продолжает оказывать помощь правительственным силам военная полиция РФ.

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