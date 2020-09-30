Прямой эфир

Барнаульские студенты «заплели» самую длинную в крае сырную косичку

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Барнауле сделали самую длинную в крае сырную косичку. Рекорд установили студенты Международного колледжа сыроделия и профессиональных технологий. Их косичка оказалась на 7 м длиннее предыдущей рекордсменки.

Как уточняет altapress.ru, длина изделия составляет 23,1 м, а вес — 24,2 кг. Косичку плели в течение четырех часов.

Процесс курировали технолог по инновациям Маргарита Черданцева и эксперт регионального чемпионата по компетенции «Парикмахерское искусство» Юлия Зеленцова.

Достижение приурочили к 80-летию профессионального технического образования.

В 2007 году на международном фестивале «Праздник сыра» был установлен рекорд «Самая длинная сырная косичка». Длина изделия была 16,61 м, а вес — более 17 кг. Косичка попала в Книгу рекордов России.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020