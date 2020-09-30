Барнаульские студенты «заплели» самую длинную в крае сырную косичку

В Барнауле сделали самую длинную в крае сырную косичку. Рекорд установили студенты Международного колледжа сыроделия и профессиональных технологий. Их косичка оказалась на 7 м длиннее предыдущей рекордсменки.

Как уточняет altapress.ru, длина изделия составляет 23,1 м, а вес — 24,2 кг. Косичку плели в течение четырех часов.

Процесс курировали технолог по инновациям Маргарита Черданцева и эксперт регионального чемпионата по компетенции «Парикмахерское искусство» Юлия Зеленцова.

Достижение приурочили к 80-летию профессионального технического образования.

В 2007 году на международном фестивале «Праздник сыра» был установлен рекорд «Самая длинная сырная косичка». Длина изделия была 16,61 м, а вес — более 17 кг. Косичка попала в Книгу рекордов России.