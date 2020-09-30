Горбачев рассказал о последствиях для мира в случае существования СССР

Мир был бы справедливее, безопаснее и стабильнее, если бы Советский Союз не прекратил свое существование. Об этом заявил первый президент СССР Михаил Горбачев в интервью изданию The Times.

Он отметил, что не хотел развала СССР, но радикалы и сепаратисты после неудачного путча в 1991 году все-таки добили Союз, не думая о последствиях.

«Как бы выглядел мир, если бы Союз был сохранен — история не знает сослагательного наклонения. Но, я думаю, мир был бы лучше. Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее», — приводит «РИА Новости» слова советского лидера.

Горбачев также выразил уверенность, что причиной развала страны была не перестройка. В то же время ошибки, среди которых опоздание с проведением реформ, децентрализация и слабая экономическая политика, он признал.

Среди главных достижений времен своего нахождения у власти, бывший политик назвал прекращение холодной войны, заключение договора о ядерном разоружении, свободу выезда за пределы страны и свободу слова.

27 сентября Горбачев дал совет будущему президенту США в отношении России. Бывший советский лидер отметил, что в мире сложилась тревожная ситуация и крайне высоки риски новой гонки вооружений. Для стабильности мира он считает необходимым диалог Москвы и Вашингтона.