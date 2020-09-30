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Клинтон призналась в желании «заткнуть» Трампа на дебатах в 2016 году

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Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон призналась, что в 2016 году мечтала сказать Дональду Трампу «заткнись» во время предвыборных дебатов, как это сделал его оппонент Джо Байден.

Первые дебаты Трампа и Байдена прошли утром в среду, 30 сентября, по московскому времени и продолжались 96 минут. Спикеры постоянно мешали друг другу говорить, использовали грубые выражения и обвиняли во лжи. В какой-то момент демократ не выдержал и обратился к главе государства с просьбой «заткнуться на минуту».

После этого пользователи Twitter посочувствовали Клинтон, так как она в свое время не позволяла себе подобных выражений. Писатель Джилл Филипович выразила уверенность, что у политика явно было желание сказать эти слова Трампу.

«Вы себе даже не представляете, как», — ответила ей Клинтон.

В августе Клинтон заявляла, что верит в победу Байдена на предстоящих выборах, особенно если Демократическая партия будет так же внимательна и непреклонна, как и другая сторона.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Согласно последним опросам Университета Монмута, за Байдена собираются проголосовать 50% опрошенных американцев, за Трампа — 44%.

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