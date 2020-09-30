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Один человек погиб после стрельбы в офисе Amazon во Флориде

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Неизвестный открыл огонь в распределительном центре Amazon в американском городе Джексонвилл (штат Флорида). В результате одна женщина погибла, еще один мужчина госпитализирован с ранениями, сообщило 29 сентября издание Tampa Bay Times.

По данным полиции, инцидент произошел ранее во вторник примерно в 19:45 (30 сентября 02:45 мск). Когда правоохранители прибыли на место вызова, то обнаружили двоих раненых.

Отмечается, что женщина скончалась на месте. Состояние доставленного в больницу мужчины не известно. По предварительной информации, они состояли в «каких-то отношениях».

«Это не похоже на инцидент с активным стрелком. И это не похоже на насилие на рабочем месте», — рассказал офицер местной полиции.

Причины и подробности произошедшего выясняются.

Стоит отметить, что три месяца назад, 29 июня, в этом же офисе Amazon произошла стрельба. Люди стояли в очереди на подачу заявлений о приеме на работу, когда по ним начали стрелять. В результате один человек погиб, еще двое получили ранения.

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