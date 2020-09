Один человек погиб после стрельбы в офисе Amazon во Флориде

Неизвестный открыл огонь в распределительном центре Amazon в американском городе Джексонвилл (штат Флорида). В результате одна женщина погибла, еще один мужчина госпитализирован с ранениями, сообщило 29 сентября издание Tampa Bay Times.

По данным полиции, инцидент произошел ранее во вторник примерно в 19:45 (30 сентября 02:45 мск). Когда правоохранители прибыли на место вызова, то обнаружили двоих раненых.

Отмечается, что женщина скончалась на месте. Состояние доставленного в больницу мужчины не известно. По предварительной информации, они состояли в «каких-то отношениях».

RIGHT NOW: Multiple reports of shooting at Jacksonville Amazon center. A witness tells me she heard gunshots then saw two victims on the ground not far from her. Sources say 1 person dead 1 transported to the hospital. @wjxt4 https://t.co/K1A4M4h8l1 pic.twitter.com/eLzgTwMSF4