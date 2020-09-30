Трамп припомнил Байдену проблемы его сына с наркотиками

Американский президент Дональд Трамп 29 сентября в ходе дебатов раскритиковал сына своего соперника на грядущих президентских выборах Джо Байдена, намекнув, что тот смог добиться успеха только благодаря влиятельному отцу.

Трансляцию первых очных дебатов вел телеканал CNN.

«Хантера [Байдена] выгнали с военной службы. Его бесславно выгнали, отправили в отставку за употребление кокаина. И у него не было работы до тех пор, пока вы не стали вице-президентом. [После этого] он заработал целое состояние на Украине, в Китае, в Москве и в других местах», — заявил Трамп.

Он также припомнил Байдену скандал, связанный с якобы полученными Хантером Байденом «десятками миллионов долларов».

В ответ Байден признал проблемы сына с наркотиками, однако подчеркнул, что гордится исправлением своего ребенка. Кроме того, информацию о взятках демократ назвал опровергнутой.

11 ноября 2019 года украинский депутат Андрей Деркач обвинил Хантера Байдена в получении средств от украинской нефтегазовой компании Burisma через компанию-посредника Rosemont Seneca Boa. По данным депутата, в пользу посредников и Байдена-младшего в общей сложности было переведено как минимум $16,5 млн.

Также он добавил, что ранее финансовая разведка Латвии передала Генпрокуратуре и Госфинмониторингу Украины материалы о возможной причастности Хантера Байдена к коррупционным схемам.

В сентябре 2019 года в США разгорелся скандал после публикации информации о том, что в ходе июльского разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп призвал Киев расследовать деятельность сына Джо Байдена в обмен на финансовую и военную помощь.

Это стало поводом для запуска демократами процедуры импичмента Трампа. Однако информация о давлении на Киев была опровергнута после публикации Белым домом расшифровки разговора двух лидеров.