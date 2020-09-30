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Депутат рады предрек Украине катаклизм и мегасдвиги

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Действия нынешних властей приведут Украину к катаклизмам, за которыми последуют серьезные перемены. Такое мнение выразил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

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По его словам, последствия нынешней политики будут плачевными. Рабинович предположил, что можно будет ожидать новых парламентских и президентских выборов.

«Тот экономический тупик, в который нас заводит власть «зеленых», всё равно приведет к такому катаклизму, который приведет к мегасдвигам в нашей стране. Если их не остановить, всё будет плохо», — сказал депутат в эфире телеканала «112 Украина».

10 сентября л бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев завил, что Украина может исчезнуть как государство, если президент Владимир Зеленский сохранит свой пост. По его словам, действия президента могут привести к передаче судебной власти «в руки иностранных государств».

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