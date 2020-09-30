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Во время дебатов в Twitter Трампа появился ролик с критикой Байдена

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В Twitter президента США Дональда Трампа появился видеоролик с жесткой критикой его соперника по предвыборной гонке Джо Байдена. Публикация была сделана во время первых дебатов кандидатов на пост главы государства.

На видеозаписи женщина сидит перед камерой и показывает листы с характеристиками демократа, его политики и планов. Надписи гласят, в частности, об остановке заводов в случае победы Байдена, а также его намерении повысить налоги.

«Я боюсь сказать это вслух… Я не буду рисковать будущим моих детей с Байденом», — гласят последние фразы на листках в руках женщины.

В августе Трамп также опубликовал ролик про Байдена, в котором упомянул неудачные, по его мнению, сделки, и ужасные торговые переговоры, которые вел политик. Всю карьеру демократа американский лидер скромно назвал большой неудачей.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Согласно последним опросам Университета Монмута, за Байдена собираются проголосовать 50% опрошенных американцев, за Трампа — 44%.

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