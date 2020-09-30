Сторонники Трампа получили письма о его победе в дебатах до их начала

Сторонникам президента США Дональда Трампа за несколько часов до дебатов с кандидатом от демократов Джо Байденом пришло электронное письмо от предвыборного штаба действующего лидера с информацией о его победе в них.

Скриншот послания опубликовала 29 сентября корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс в своем Twitter.

Hours before the debate, a Trump camp email goes out: "I just finished debating Joe Biden." pic.twitter.com/4OHQLmLDv9 — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) September 29, 2020

«Я закончил дебаты с Джо Байденом. Эти дебаты войдут в историю. Я показал американскому народу, что я всегда буду ставить Америку превыше всего, несмотря ни на что, и что я никогда не перестану стремиться к тому, чтобы снова сделать Америку великой», — следует из письма.

При этом Трамп отметил, что СМИ будут распространять фейк-ньюс о дебатах и призвал сторонников сделать пожертвования, чтобы «сегодняшний день стал лучшим по количеству собранных средств».

Утром 30 сентября по Москве президент США Дональд Трамп и его соперник на будущих выборах Джо Байден проводят первые очные дебаты.

Свои выступления политики начали со взаимных обвинений. При этом действующий лидер практически не давал Байдену возможности завершить свои высказывания, постоянно перебивая его. В итоге Байден попросил Трампа «заткнуться на минуту».

Выборы в США намечены на 3 ноября. При этом накануне стало известно, что более миллиона американцев уже проголосовали на президентских выборах 2020 года.