Сторонники Трампа получили письма о его победе в дебатах до их начала

Сторонникам президента США Дональда Трампа за несколько часов до дебатов с кандидатом от демократов Джо Байденом пришло электронное письмо от предвыборного штаба действующего лидера с информацией о его победе в них.

Скриншот послания опубликовала 29 сентября корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс в своем Twitter.

Hours before the debate, a Trump camp email goes out: "I just finished debating Joe Biden." pic.twitter.com/4OHQLmLDv9