Байден обвинил Трампа в панике из-за пандемии

Кандидат на пост президента США Джо Байден обвинил действующего главу государства в панике в период пандемии коронавируса.

По его словам, у Трампа не было четкого плана борьбы с распространяющимся заболеванием, что привело ко многочисленным жертвам среди граждан страны: более 200 тыс. пациентов скончались, около 7 млн человек инфицированы.

Байден подчеркнул, что на долю США приходится 20% от общего числа смертей от коронавируса.

«Но у президента Трампа нет плана борьбы с пандемией, еще в феврале он знал о том, насколько серьезен этот кризис, он знал, что это смертельно опасная болезнь, но что он сделал? Он даже не признал, что знал это, он не сказал об этом, поскольку якобы не хотел, чтобы люди паниковали, но люди не паниковали, паниковал он сам», — сказал Байден на дебатах с американским лидером в среду, 30 сентября, которые транслирует FoxNews.

Ранее Байден неоднократно обвинял Трампа в попытке скрыть последствия пандемии коронавируса, а также преуменьшить ее значение. По словам лидера демократов, из опасения «паники на финансовых рынках» и снижения в связи с этим шансов на переизбрание, нынешний президент скрыл от американцев возможные последствия пандемии.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Согласно последним опросам Университета Монмута, за Байдена собираются проголосовать 50% опрошенных американцев, за Трампа — 44%.