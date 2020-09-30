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Источник назвал даты отправки на МКС двух российских модулей

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Россия в апреле и сентябре следующего года планирует запустить к Международной космической станции (МКС) два новых модуля, сообщает в среду, 30 сентября, «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

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«Запуск многоцелевого лабораторного модуля «Наука» намечается на 20 апреля 2021 года, узлового модуля «Причал» — на 14 сентября 2021 года», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, это произойдет впервые за последние 11 лет.

31 июля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал запуск российского модуля «Наука» к МКС в апреле 2021 года.

Первоначально запустить модуль на МКС планировалось в мае 2020 года, а до этого — в июле. В декабре 2019 года Рогозин заявил о возможном переносе мероприятия на 2021 год.

Модуль «Наука» начали строить в Центре Хруничева в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС «Заря». В 2013 году после его передачи от предприятия-производителя в ракетно-космическую корпорацию «Энергия» в ходе тестирования выяснилось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Было принято решение вернуть модуль на доработку.

Модуль способен вырабатывать кислород на шесть человек, а также регенерировать воду из урины. Кроме того, «Наука» предоставит космонавтам второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.

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