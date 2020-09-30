Защита Никулина намерена обжаловать приговор американского суда

Защита Евгения Никулина, приговоренного к семи годам и четырем месяцам тюрьмы, намерена подать апелляцию на приговор американского суда, заявила адвокат россиянина Валерия Нечай.

По словам адвоката, аргументы защиты о проблемах с психическим здоровьем, детских психотравмах и семейных обязательствах должны были значительно сократить срок тюремного заключения.

«Тем не менее, я довольна, что судья отверг чрезмерный запрос властей... и вынес приговор, который учел исключительное воздействие, которое оказало на господина Никулина его заключение в многочисленных иностранных тюрьмах, особенно во время пандемии COVID-19», — заявила она «РИА Новости» в среду, 30 сентября.

Также Нечай отметила, что Никулину осталось провести в заключении около двух лет: из 88 назначенных месяцев россиянин уже провел в тюрьме 48, а возможность выйти на свободу после отбытия 85% срока сокращают его пребывание в местах лишения свободы до 26,8 месяцев.

29 сентября суд в Сан-Франциско приговорил обвиненного в киберприступлениях Никулина к 7 годам и 4 месяцам лишения свободы. Россиянина считают виновным во взломе соцсети LinkedIn и серверов Dropbox, а также в попытках продать украденные логины и пароли.

В российском посольстве в Вашингтоне сообщили, что ведомство оказывает Никулину консульско-правовое содействие.