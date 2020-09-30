Прямой эфир

Пропавшую два года назад колумбийку нашли живой в Карибском море

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Колумбийку, которую два года считали пропавшей без вести, нашли плавающей в Карибском море у берегов муниципалитета Пуэрто-Коломбия.

Как сообщает Newsweek, 46-летняя Анжелика Гайтан два года не выходила на связь с родственниками, и считалась пропавшей.

26 сентября колумбийские рыбаки нашли ее почти в двух километрах от берега в море.

По словам спасших ее мужчин, Гайтана находилась в шоке, была замерзшей и не могла говорить.

Позднее после получения медпомощи женщина сообщила, что два года назад сбежала от сожителя, который с ней жестоко обращался. Гайтана отметила, что в течение полугода скиталась по улицам в Барранкилье, а затем попала в приют, где оказывают помощь женщинам, пострадавшим от жестокости в отношениях.

Однако несколько месяцев назад соцработники узнали, что ее бывший партнер переехал в другой город и попросили покинуть приют.

Гайтана сообщила, что была в отчаянии и решила прыгнуть в море. Она не помнит точно, сколько времени провела в воде, но поблагодарила рыбаков, которые ее спасли.

24 сентября сообщалось, что в районе города Бор Нижегородской области спустя три дня найдена живой 73-летняя жительница села Большеорловское, которая ушла в лес в одном халате.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020