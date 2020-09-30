Пропавшую два года назад колумбийку нашли живой в Карибском море

Колумбийку, которую два года считали пропавшей без вести, нашли плавающей в Карибском море у берегов муниципалитета Пуэрто-Коломбия.

Как сообщает Newsweek, 46-летняя Анжелика Гайтан два года не выходила на связь с родственниками, и считалась пропавшей.

26 сентября колумбийские рыбаки нашли ее почти в двух километрах от берега в море.

По словам спасших ее мужчин, Гайтана находилась в шоке, была замерзшей и не могла говорить.

Позднее после получения медпомощи женщина сообщила, что два года назад сбежала от сожителя, который с ней жестоко обращался. Гайтана отметила, что в течение полугода скиталась по улицам в Барранкилье, а затем попала в приют, где оказывают помощь женщинам, пострадавшим от жестокости в отношениях.

Однако несколько месяцев назад соцработники узнали, что ее бывший партнер переехал в другой город и попросили покинуть приют.

Гайтана сообщила, что была в отчаянии и решила прыгнуть в море. Она не помнит точно, сколько времени провела в воде, но поблагодарила рыбаков, которые ее спасли.

24 сентября сообщалось, что в районе города Бор Нижегородской области спустя три дня найдена живой 73-летняя жительница села Большеорловское, которая ушла в лес в одном халате.