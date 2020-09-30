Пользователи пожаловались на сбой в работе Apple Music

Пользователи Apple Music со всего мира жалуются на технические сбои в работе сервиса, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.

Больше всего о проблемах сообщают пользователи США, Великобритании, Германии и Италии. В России на сбои жалуются преимущественно жители Москвы.

Большинство (77%) испытывают проблемы с прослушиванием музыки, в собственный аккаунт не могут попасть 14%, еще 7% жалуются на невозможность просмотра сайта.

Также единичные жалобы поступают на работу приложений App Store и iTunes.

Ранее сообщалось, что сбой произошел в работе социальной сети Instagram.