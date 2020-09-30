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Антонов заявил о доведении США ситуации с СНВ-3 до цейтнота

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Ситуация с продлением договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) доведена Соединенными Штатами до цейтнота, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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Дипломат указал, что времени на продление договора всё меньше, и теперь США выдвигают России заведомо неприемлемые условия.

«Констатируем, что именно бездействие [американской] администрации, по сути, загнало ситуацию с продлением ДСНВ в цейтнот. Несмотря на наши неоднократные призывы и предложения о пролонгации соглашения», ― цитирует Антонова ТАСС.

Посол напомнил, что несколько дней назад в видеообращении на генассмаблее ООН президент РФ Владимир Путин назвал продление СНВ-3 первоочередным вопросом.

По мнению Антонова, Вашингтон «проснулся» только в преддверии выборов президента США, при этом России выдвигаются неприемлемые условия, без учета опасений Москвы в сфере стратегической стабильности.

Ранее эпитеты российские законодатели и дипломаты назвали поведение США в вопросе продления договора «попытками давления», «ультимативным приемом» и «возмутительным по форме предложением». Срок действия этого документа заканчивается в феврале будущего года. В Белом доме настаивают на подключении к соглашению Китая, при этом двух западных членов официального «ядерного клуба», Великобританию и Францию, в него вводить не намерены.

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