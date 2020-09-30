Байден высмеял Трампа за домыслы в необходимости подсказок на дебатах

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден высмеял действующего главу государства Дональда Трампа за предположения, что ему необходимы подсказки на дебатах или употребление запрещенных веществ.

«Сегодня вечером дебаты, так что я запасся наушниками и веществами, увеличивающими производительность», — написал Байден в Twitter в среду, 30 сентября, и прикрепил к посту фотографию с наушниками и упаковкой мороженого.

It’s debate night, so I’ve got my earpiece and performance enhancers ready. pic.twitter.com/EhOiWdjh1b — Joe Biden (@JoeBiden) September 29, 2020

28 сентября Трамп сообщил, что Байден отказался пройти тест на наркотики перед дебатами. Откуда у него эта информация, американский лидер не уточнил.

Ранее глава Белого дома неоднократно заявлял о необходимости прохождения теста на наркотики ему и Байдену до или после дебатов. Как объясняет политик, есть информация, что его конкурент принимает препараты, помогающие активизировать мыслительные процессы.

По мнению президента США, предыдущие выступления Байдена на дебатах были «рекордно неровными». Он предположил, что такую разницу могли вызвать лекарства.

Первые дебаты Трампа и Байдена стартовали в городе Кливленд в среду в 4:00 мск.