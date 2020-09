Байден высмеял Трампа за домыслы в необходимости подсказок на дебатах

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден высмеял действующего главу государства Дональда Трампа за предположения, что ему необходимы подсказки на дебатах или употребление запрещенных веществ.

«Сегодня вечером дебаты, так что я запасся наушниками и веществами, увеличивающими производительность», — написал Байден в Twitter в среду, 30 сентября, и прикрепил к посту фотографию с наушниками и упаковкой мороженого.

It’s debate night, so I’ve got my earpiece and performance enhancers ready. pic.twitter.com/EhOiWdjh1b