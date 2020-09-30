Прямой эфир

Глава судей Кашшаи ответил на критику тренера «Ростова» Карпина

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи прокомментировал слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина о количестве остановок в играх чемпионата России по футболу.

«Надо выращивать своих арбитров, а не платить огромную зарплату Кашшаи»
Бывший генеральный секретарь РФС Владимир Радионов — о судейском скандале на старте первенства РПЛ

27 сентября после матча девятого тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» с «Арсеналом» (3:2) Карпин заявил, что ритм российского чемпионата отличается от европейских из-за большого количества свистков и желтых карточек.

«Мы проанализировали то, как обстоят дела в ведущих лигах Европы и российском чемпионате. Уверены, что наши арбитры не слишком часто останавливают игру — поступают так, только когда это необходимо», — рассказал Кашшаи в интервью «Спорт-Экспресс».

Так, согласно данным компании спортивной аналитики InStat, среднее количество фолов за матч в сезоне-2020/21 в РПЛ (25) меньше, чем в национальных чемпионатах Италии (27), Франции (28) и Испании (28).

В то же время он подчеркнул, что, исходя из анализа департаментов судейства и инспекторов, желтых карточек в играх РПЛ должно быть еще больше.

При этом, по словам Кашшаи, данное предупреждение применяется не против игрока, а с целью его защитить в долгосрочной перспективе.

В августе разгорелся скандал после матча между московским «Спартаком» и «Сочи», который завершился ничьей (2:2). По итогу первого тайма «Спартак» вел со счетом 2:0, однако затем соперники успешно реализовали два пенальти. Кашшаи тогда заявил, что второе назначение одиннадцатиметрового арбитром Василием Казарцевым было ошибочным.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020