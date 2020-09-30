Глава судей Кашшаи ответил на критику тренера «Ростова» Карпина

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи прокомментировал слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина о количестве остановок в играх чемпионата России по футболу.

27 сентября после матча девятого тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» с «Арсеналом» (3:2) Карпин заявил, что ритм российского чемпионата отличается от европейских из-за большого количества свистков и желтых карточек.

«Мы проанализировали то, как обстоят дела в ведущих лигах Европы и российском чемпионате. Уверены, что наши арбитры не слишком часто останавливают игру — поступают так, только когда это необходимо», — рассказал Кашшаи в интервью «Спорт-Экспресс».

Так, согласно данным компании спортивной аналитики InStat, среднее количество фолов за матч в сезоне-2020/21 в РПЛ (25) меньше, чем в национальных чемпионатах Италии (27), Франции (28) и Испании (28).

В то же время он подчеркнул, что, исходя из анализа департаментов судейства и инспекторов, желтых карточек в играх РПЛ должно быть еще больше.

При этом, по словам Кашшаи, данное предупреждение применяется не против игрока, а с целью его защитить в долгосрочной перспективе.

В августе разгорелся скандал после матча между московским «Спартаком» и «Сочи», который завершился ничьей (2:2). По итогу первого тайма «Спартак» вел со счетом 2:0, однако затем соперники успешно реализовали два пенальти. Кашшаи тогда заявил, что второе назначение одиннадцатиметрового арбитром Василием Казарцевым было ошибочным.