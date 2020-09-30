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Власти Москвы продлили удаленный и домашний режимы

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Мэр Москвы Сергей Собянин продлил рекомендации по соблюдению домашнего режима для пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями до 28 октября.

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Соответствующий указ опубликован на сайте mos.ru во вторник, 29 сентября.

По словам Собянина, ситуация с коронавирусной инфекцией в городе с каждым днем ухудшается. Градоначальник отметил, что ранее уже обращался к пожилым гражданам с просьбой оставаться дома, однако не все прислушались к его словам.

«Мы видим, что трафик в метро, что все-таки большинство продолжает передвигаться по городу. Пожилых людей среди тех, кто передвигается, их гораздо меньше, но прилично. Это очень большие риски», — приводит его слова ТАСС.

Ранее во вторник Роспотребнадзор порекомендовал людям старше 60 лет соблюдать масочный режим, чаще мыть руки с мылом и избегать общественных мест в целях профилактики коронавируса.

С 28 сентября в Москве и Московской области в связи с ростом заболеваемости COVID-19 начали действовать новые меры для пожилых людей и горожан с хроническими заболеваниями. Им рекомендовано соблюдение домашнего режима. В связи с этим в столице возобновляют работу системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые вынуждены оставаться дома.

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