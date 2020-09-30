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Попугаев-сквернословов на время отстранили от «работы» в британском зоопарке

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В одном из зоопарков Великобритании двух попугаев временно изолировали от посетителей из-за сквернословия. Об этом сообщило издание The Idependent во вторник, 29 сентября.

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По его данным, двух птиц из парка дикой природы в графстве Линкольншир посадили на карантин в одной комнате, и оба попугая начали учить друг друга сквернословить. Сотрудников зоопарка их ругань развеселила, но пернатых это только раззадорило.

«В течение последних 25 лет мы принимали попугаев, у которых иногда бывают проблемы с лексиконом, и мы действительно к этому привыкли», — приводит телеканал «360» слова исполнительного директора парка Стива Николса.

Он отметил, что, тем не менее, за неделю к ним поступило пять таких птиц, и, поскольку все они были на карантине, комната оказалась забита ругающимися попугаями.

«А чем больше они ругаются, тем чаще вы смеетесь, и они снова начинают ругаться», — добавил директор.

После открытия зоопарка попугаи стали оскорблять посетителей зоосада различными нецензурными выражениями. Гости не жаловались, но руководство временно изолировало нарушителей спокойствия, чтобы их «речь» не услышали дети. Попугаи находятся в вольере с других птицами, скоро их выпустят в разных местах.

В марте 2019 года сообщалось, что в индийском штате Мадхья-Прадеш фермеры, выращивающие мак, пожаловались на налеты зависимых от опия попугаев. По их словам, птицы уничтожают немалую часть урожая, который был и без того невысок из-за дождей.

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