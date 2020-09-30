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Нарколог оценил состояние дочери Конкина перед ее гибелью

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Психиатр-нарколог Алексей Казанцев оценил вероятность того, что София Конкина, дочь актера Владимира Конкина утонула из-за употребления спиртного и снотворного.

22 сентября девушка во время купания в бассейне одного из московских фитнес-клубов резко начала тонуть. Один из свидетелей произошедшего сообщил, что от нее пахло алкоголем. 29 сентября стало известно, что в моче Софии содержалось 2,96 промилле алкоголя, в крови — 2,25.

По мнению Казанцева, такие цифры говорят о том, что дочь артиста выпила от 300 до 500 мл алкоголя.

«Так что она находилась в состоянии алкогольного опьянения как минимум средней степени. Человек в таком состоянии заторможен, нарушается координация движения, нарушается критика к своему состоянию», — цитирует эксперта Пятый канал.

Нарколог указал, что в таком состоянии люди довольно часто тонут. Однако помимо алкоголя в организме девушки нашли и снотворное, которое усилило алкогольную интоксикацию.

Это сочетание может привести к алкогольной коме и летальному исходу, отметил Казанцев.

32-летняя София Конкина скончалась в реанимации Боткинской больницы, куда ее доставили после инцидента в бассейне. У Софии остался 11-летний ребенок. Главное следственное управление СК начало проверку по факту ее гибели.

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