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Консультант по этикету напомнила правила отправки голосовых сообщений

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Консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева в беседе с сайтом aif.ru во вторник, 29 сентября, напомнила о правилах отправки и уместности голосовых сообщений.

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По словам эксперта, несмотря на то что голосовые сообщения заменили обычный телефонный звонок, с малознакомыми людьми этим видом связи лучше не пользоваться. Вместо этого лучше найти время позвонить.

Отправлять голосовые сообщения можно тем людям, с которыми общение происходит систематически. То есть допустимо отправлять их не только приятелям и друзьям, но также коллегам и партнерам. Важно, чтобы адресат пользовался этой функцией и хорошо ее воспринимал. Николаева уточнила, что голосовое сообщение можно отправлять даже начальнику, однако информация, озвученная в нем, должна быть не просто важной, но и срочной.

«Даже если срочность и важность зашкаливают, посчитайте до 10 и уже потом докладывайте шефу о ситуации, ведь вы никогда не знаете, в какой обстановке он будет прослушивать сообщение — вдруг начальник находится на совещании и у него нет возможности выйти», — предупредила специалист.

Она отметила, что голосовые сообщения не должны содержать секретную, частную информацию, оскорбления, нецензурную лексику и всё, что не предназначено для посторонних.

Рассказала Николаева и о прослушивании голосовых сообщений. Так, слушать их в общественном месте без наушников не рекомендуется из уважения к окружающим.

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