В сенате США прошло голосование по проекту временного бюджета

В сенате США прошло процедурное голосование по законопроекту о временном финансировании федерального правительства до 11 декабря, сообщает Reuters во вторник, 29 сентября.

82 сенатора высказались за прекращение дебатов по временному бюджету, шесть — против. Окончательное голосование по законопроекту ожидается в среду, отмечает агентство. В случае одобрения сенатом он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

Законопроект должен быть утвержден до 30 сентября, когда в стране заканчивается финансовый год. Если этого не произойдет, то США может грозить новый «шатдаун» — приостановка работы правительства.

В начале сентября демократическое большинство в палате представителей конгресса США согласовало с администрацией президента проект временного государственного финансирования.

Сообщалось, что неформальная договоренность была достигнута во время телефонных переговоров между спикером палаты Нэнси Пелоси и главой минфина страны Стивеном Мнучиным.

В марте американский лидер Дональд Трамп подписал закон о стимулирующих экономику мерах на сумму $2 трлн в условиях распространения коронавируса. Отмечалось, что это самый масштабный пакет помощи от правительства в американской истории.