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МИД РФ обвинил ОЗХО в предвзятости в ситуации с Навальным

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Министерство иностранных России дел считает, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) ангажирована в ситуации с российским блогером Алексеем Навальным. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном 29 сентября.

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«Принимая во внимание не раз продемонстрированную политическую ангажированность и предвзятость руководства Техсекретариата, не сомневаемся, что в готовящемся докладе об оказании по просьбе ФРГ «технического содействия» будет зафиксировано наличие следов так называемого «Новичка» в биопробах А. Навального», — говорится в документе.

При этом в МИДе подчеркнули, что Техсекретариат организации допустил нарушения Приложения по конфиденциальности к Конвенции о запрещении химического оружия, когда по своей линии технической помощи направил в лаборатории Франции и Швеции пробы Навального, не имея на то прямого согласия российской стороны.

24 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ОЗХО, которой, как утверждает Берлин, были переданы результаты анализов блогера, «морочили голову», утверждая, что никаких материалов по «делу Навального» не получали. Позднее же выяснилось, что представители организации приезжали в берлинскую клинику «Шарите», где находился россиянин, и брали у него пробы.

Навальный почувствовал себя плохо во время рейса Томск — Москва 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, блогера доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите».

Там у россиянина «обнаружили» признаки интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако омские врачи в ходе обследования больного интоксикации этим веществом не выявили. 23 сентября Навального выписали из стационара.

Правительство Германии, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Однако доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было, как и остались без ответа все официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры РФ и медиков.

В российском МИДе подобные заявления Берлина сочли очередной информационной кампанией против России, отметив, что обвинения не подкреплены фактами.

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