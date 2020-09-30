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Госдеп обвинил Россию и Китай в активных действиях на Балканах

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В Госдепартаменте США обвинили Россию и Китай в активной деятельности в Балканском регионе.

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В ходе брифинга с журналистами один из представителей высокого ранга внешнеполитического ведомства назвал Балканы стратегически динамичным регионом, в котором действуют «внешние силы».

«Китай покупает порт в Пирее, Россия демонстрирует плохое поведение в Северной Македонии, имеют место попытки со стороны России манипулировать православной церковью — вспомните, что порядка двух с половиной лет назад Греция выслала четверых россиян из-за их участия <...> в неуместной деятельности вокруг церкви», — сообщается на сайте Госдепа во вторник, 29 сентября.

Также в ведомстве отметили, что поездка госсекретаря США Майка Помпео с Грецию преследовала цель объединить вместе все аспекты «американской мощи и американской дипломатии», чтобы дать ответ на подобную политику со стороны России и Китая.

27 сентября Помпео заявил, что Китай является главной внешней угрозой для США в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Также госсекретарь заявил, что Пекин стремится к наращиванию влияния и силы на Ближнем Востоке, так как зависит от поставок энергоносителей из этого региона. Помпео добавил, что Вашингтон противодействует Китаю в этом вопросе.

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