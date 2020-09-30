Прямой эфир
Сюжет:

Индекс самоизоляции в Москве приблизился к нулю на фоне роста заболеваемости

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Индекс самоизоляции в Москве на 28 сентября, согласно данным Яндекса, составил 0,6 балла. Это означает, что на улице очень много людей. Такая динамика зафиксирована на фоне роста заболеваемости коронавирусом, призывов властей к старшему поколению оставаться дома и к компаниям — по возможности перевести максимум сотрудников на удаленную работу.

Так, на 28 сентября количество новых выявленных случаев инфицирования коронавирусом составило 2217 против 536 случаев 5 апреля (тогда была зафиксирована самая низкая активность в Москве в 3%).

коронавирус в России

Москвичи не ограничивают себя в передвижениях по городу: за неделю с 21 по 27 сентября преодолеваемое расстояние за день выросло на 15% и вернулось на уровень прошлого года — 20 км на транспорте и пешком, рассказали «Известиям» в МТС.

За неполный сентябрь (с 1 по 27 число) количество людей, перемещающихся по столице, выросло на 26% по сравнению с августом. Кроме того, жители столицы продолжают возвращаться с удаленной работы — осенью работающих на дому стало на 14% меньше, чем в августе, сообщили в МТС.

В Тele2 подтвердили тенденцию, а в «Ситимобиле» сообщили, что осенью жители столицы стали на 16% чаще ездить в такси и больше перемещаться по городу.

Мэр Москвы Сергей Собянин 28 сентября рекомендовал жителям столицы старше 65 лет, беременным и людям с хроническими заболеваниями оставаться дома. Работодателям глава города также посоветовал перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На гребень волны: при росте заболеваемости трафик в Москве увеличился

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020