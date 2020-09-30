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США отработали уничтожение российских танков Т-72

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Американские военные в ходе учений уничтожили танк Т-72 условного противника, сообщил 28 сентября Breaking Defense. Маневры проходили на полигоне Юма (штат Аризона).

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По данным портала, в учениях были задействованы дроны и военные роботы, «больше похожие на милитаризированные тележки для гольфа».

Задачей роботов было обнаружение цели с помощью автоматического распознавания Aided Target Recognition. После передачи данных оператору и получения одобрения открывался огонь артиллерии. В результате техника «врага», а именно танк Т-72, производившийся в СССР и РФ, был уничтожен.

Руководивший учениями генерал Ричард Коффман заявил о большом шаге вперед. По его словам, учения показали, что роботы могут действовать более автономно, так как сумели определить цели самостоятельно, без участия человека.

При этом роботы сумели распознать именно Т-72, не перепутав его, например, с американским танком M1 Abrams.

14 сентября стало известно, что США значительно сократили время нанесения удара по России. Военные добились возможности приводить в действие свои артиллерийские установки за 20 секунд после получения данных о цели.

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