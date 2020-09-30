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В Подмосковье нашли живым пропавшего подростка

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Полицейские и волонтеры нашли пропавшего в Московской области подростка, сообщил координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Егор Кузьмин.

Ранее на форуме отряда появилось сообщение о том, что в подмосковном городе Видное пропал 13-летний школьник. Вечером он ушел из дома и не вернулся. Также было составлено подробное описание подростка.

«Подросток найден патрулем сотрудников полиции в городе Домодедово. С мальчиком всё хорошо», — рассказал он «РИА Новости» в среду, 30 сентября.

Кузьмин отметил, что в поиске приняли участие около 130 человек, включая полицейских, волонтеров и местных жителей.

23 сентября сообщалось, что в Москве нашли живой 12-летнюю девочку, которая является дочерью столичного дизайнера Надежды Славиной.

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