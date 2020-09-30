Прямой эфир

Disney снимет приквел «Короля Льва»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Студия Walt Disney начала разработку приквела анимационной картины «Король Лев», в котором речь пойдет о становлении Муфасы. Об этом 29 сентября сообщает Deadline.

В Африку гулять: «Король Лев» похож на документальное кино
Благодаря современным технологиям нарисованных зверей сложно отличить от настоящих

Как стало известно изданию, режиссером новой картины станет Барри Дженкинс, получивший в 2017 году премию «Оскар» за свой фильм «Лунный свет».

Сценаристом приквела выступит автор ремейка «Короля Льва» 2019 года Джефф Натансон, пишет «Газета.ру».

Новая картина будет создана с помощью фотореалистичной технологии, которую ранее использовал в работе режиссер ремейка Джон Фавро.

О дате старта съемок ничего не сообщается, однако Deadline называет этот проект приоритетным для студии.

Мультфильм «Король Лев» вышел на экраны в 1994 году. Спустя 25 лет Walt Disney Studios выпустила ремейк одноименной картины, он собрал в прокате $1,6 млрд, став самым кассовым в истории мультфильмом.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020