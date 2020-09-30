Disney снимет приквел «Короля Льва»

Студия Walt Disney начала разработку приквела анимационной картины «Король Лев», в котором речь пойдет о становлении Муфасы. Об этом 29 сентября сообщает Deadline.

Как стало известно изданию, режиссером новой картины станет Барри Дженкинс, получивший в 2017 году премию «Оскар» за свой фильм «Лунный свет».

Сценаристом приквела выступит автор ремейка «Короля Льва» 2019 года Джефф Натансон, пишет «Газета.ру».

Новая картина будет создана с помощью фотореалистичной технологии, которую ранее использовал в работе режиссер ремейка Джон Фавро.

О дате старта съемок ничего не сообщается, однако Deadline называет этот проект приоритетным для студии.

Мультфильм «Король Лев» вышел на экраны в 1994 году. Спустя 25 лет Walt Disney Studios выпустила ремейк одноименной картины, он собрал в прокате $1,6 млрд, став самым кассовым в истории мультфильмом.