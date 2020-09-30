В работе Instagram произошел сбой

Технический сбой произошел в работе социальной сети Instagram. Это следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.

Отмечается, что о сообщения о неполадках поступали из США, Бразилии, а также стран Европы: Британии, Германии, Италии, России и Польши.

Среди российских пользователей больше всего жалоб из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

58% сообщили о проблемах с загрузкой новостной ленты, 25% испытывают трудности со входом, 16% - с работой веб-версии.

Аналогичный сбой произошел в работе Instagram 25 сентября. Тогда же неполадки наблюдались с мессенджером Telegram.