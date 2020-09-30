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Трамп прибыл в Огайо для участия в дебатах с Байденом

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Президент США Дональд Трамп прибыл в город Кливленд (штат Огайо) для участия в дебатах со своим соперником по президентским выборам Джо Байденом, сообщает телеканал FoxNews во вторник, 29 сентября.

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Самолет американского лидера приземлился в международном аэропорту Кливленда. Трампа сопровождают его адвокат Рудольф Джулиани и американский боец смешанного стиля (MMA) Колби Ковингтон.

Дебаты пройдут в актовом зале Кейсовского университета Западного резервного района и продлятся полтора часа.

Словесное противостояние двух кандидатов разбито на шесть сегментов продолжительностью 15 минут, каждый из которых посвящен определенной теме, которую будет озвучивать ведущий — журналист телекомпании FoxNews Крис Уоллес.

Накануне Трамп заявил о «дружественной» передаче власти после выборов в ноябре и выразил при этом уверенность в своей победе на них.

По словам американского лидера, он одержит «грандиозную победу», отметив, что в этом случае трудно говорить о передаче власти.

Выборы на пост президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

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