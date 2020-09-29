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Минобороны Азербайджана заявило о разгроме двух батальонов ВС Армении

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В Министерстве обороны Азербайджана сообщили о разгроме двух батальонов вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе.

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По данным ведомства, в результате ударов азербайджанской артиллерии были уничтожены позиции 1-го батальона 5-го мотострелкового полка ВС Армении, находившегося около населенного пункта Гасангая в Тертерском районе, а также 1-го батальона 6-го мотострелкового полка, дислоцированного на Талышском направлении.

«Противник, понесший большие потери, испытывает трудности с поиском техники для организации эвакуации погибших и раненых», — заявили «РИА Новости» в пресс-службе Минобороны Азербайджана во вторник, 29 сентября.

Ранее представитель минобороны Армении Арцун Ованнисян сообщил, что в Нагорном Карабахе с начала эскалации конфликта уничтожены 137 единиц бронетехники ВС Азербайджана.

Кроме того, в этот же день пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян рассказала, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении, пилот штурмовика погиб. Анкара и Баку опровергли эти заявления Еревана.

Очередное обострение ситуации в Карабахе произошло 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Ереван в свою очередь обвинил Баку в воздушных и ракетных атаках в регионе.

В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. Россия, ООН и еще ряд стран призвали стороны к мирному урегулированию.

Отношения Еревана и Баку остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион, расположенный в восточной части Армянского нагорья, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. Однако Баку считает территорию своей.

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