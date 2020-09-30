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В Петербурге нашли мешок с человеческими останками

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В Санкт-Петербурге мешок с расчлененным телом человека всплыл напротив «Лахта Центра». Об этом во вторник, 29 сентября, сообщил телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Находку сделали очевидцы в заливе недалеко от яхт-клуба в Приморском районе города. Мешок с расчлененным трупом, на котором отсутствовали голова и руки, прибило к берегу. О происшествии уведомили полицию.

Устанавливаются подробности инцидента, устанавливаются обстоятельства и причины смерти человека, сообщает телеканал «360».

В июле жительнице Санкт-Петербурга предъявили обвинение в убийстве и расчленении мужа. По версии следствия, во время ссоры подозреваемая убила его неустановленным способом, а потом расчленила труп с целью дальнейшего уничтожения улик.

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