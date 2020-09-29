Осенняя посевная кампания стартовала в Крыму

Осенняя посевная кампания началась в Республике Крым. В первый день засеяно 13 тыс. га озимых зерновых культур.

Почти тысяча гектаров засеяна на зеленый корм, передает Крыминформ. Это составляет 10% от планируемого объема. «Кроме того, засеяно почти 7 тыс. га масличных культур, что составляет 36% от прогнозных 19 тыс. га, из них 4,6 тыс. га рапса и почти 3 тыс. га кориандра», – рассказал глава минсельхоза республики Андрей Рюмшин.

По данным ведомства, под урожай следующего года планируется засеять 500 тыс. га озимых зерновых культур.