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Касаткина вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

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Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла француженку Армони Тан в первом раунде «Ролан Гаррос».

Встреча спортсменок прошла в Париже и завершилась со счетом 6:2, 6:1. Матч продолжался один час и шесть минут, пишет «Спорт-Экспресс» во вторник, 29 сентября.

Во втором раунде 23-летняя Касаткина встретится с победительницей пары Арина Соболенко (Белоруссия) — Джессика Пегула (США). Отмечается, что общий призовой фонд турнира составляет €38 млн.

Ранее сообщалось, что россиянин Карен Хачанов обыграл польского теннисиста Камиля Майхшака и прошел во второй тур «Ролан Гаррос».

В 2019 году победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису стала австралийская теннисистка Эшли Барти.

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