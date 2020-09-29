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В Москве за сутки скончались 27 пациентов с коронавирусом

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В столице за минувшие сутки умерли 27 пациентов с COVID-19. Об этом сообщил во вторник, 29 сентября, оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

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«В Москве скончались 27 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.

В общей сложности с начала пандемии в городе умерли 5230 человек с коронавирусом.

При этом за последний день от коронавирусной инфекции вылечились еще 1227 москвичей. Всего число выздоровевших от COVID-19 жителей столицы увеличилось до 247 301.

коронавирус в России

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра после ремонта кардиологического корпуса ГКБ им. Давыдовского заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в городе с каждым днем становится все сложнее.

С 28 сентября в Москве и Московской области в связи с ростом заболеваемости COVID-19 начали действовать новые меры для пожилых людей и горожан с хроническими заболеваниями. Им рекомендовано соблюдение домашнего режима. В связи с этим в столице возобновляют работу системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые вынуждены оставаться дома.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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