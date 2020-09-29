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В КНДР намерены расширять сотрудничество с Россией в сфере образования

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Северная Корея заинтересована в сотрудничестве с Россией в области образования, заявил посол КНДР в России Син Хон Чхоль на встрече с руководителем Россотрудничества Евгением Примаковым.

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Он подчеркнул, что с каждым годом в КНДР наблюдается усиление интереса к изучению русского языка. Северокорейские студенты, вернувшиеся после обучения из России, работают в крупных вузах страны, а также играют важную роль в народном хозяйстве, отметил Чхоль.

«Мы намерены укреплять и развивать обмен в области образования, преумножать количество наших специалистов, получивших профессиональную подготовку в России», — приводятся его слова на сайте Россотрудничества во вторник, 29 сентября.

Примаков подчеркнул важность дружеских взаимоотношений между странами.

«Со своей стороны мы делаем всё возможное, чтобы как можно больше студентов из КНДР учились в нашей стране. Уверен, когда они вернутся на родину, они также смогут внести значительный вклад в экономику своей страны», — заявил он.

Отмечается, что в 2020 году были выделены дополнительные квоты и увеличено количество бюджетных мест для студентов из КНДР. В частности, они поступают на специальности в области языкознания, машиностроения, робототехники, лечебного дела, экономики.

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