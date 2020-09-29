Трамп внес на рассмотрение сената кандидатуру Барретт на должность в ВС США

Президент США Дональд Трамп официально внес на рассмотрение сената кандидатуру Эми Кони Барретт на должность члена верховного суда страны вместо умершей Рут Бейдер Гинзбург. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте Белого дома во вторник, 29 сентября.

«Кандидатура Эми Кони Барретт из Индианы [направлена в Сенат] на должность помощника судьи Верховного суда США», — отмечается в сообщении.

Гинзбург умерла 19 сентября. Она была второй женщиной в истории Соединенных Штатов, ставшей судьей Верховного суда, и находилась на этой должности более 27 лет. Американский лидер заявил о необходимости немедленно назначить нового верховного судью. В случае утверждения назначенного Трампом преемника судьи число назначенцев в инстанции, принадлежащих к Республиканской партии, увеличится до шести из девяти судей.

В Демократической партии считают, что могут повлиять на этот процесс и не допустить назначения, отмечала спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.

Американский президент объявил о решении выдвинуть кандидатом на должность члена ВС США судью апелляционного суда седьмого округа Барретт 27 сентября. В тот же день кандидат в президенты США от демократов Джо Байден попросил сенат не утверждать до выборов президента ее кандидатуру.

Барретт придерживается консервативных взглядов, выступает против абортов и критикует утвержденную бывшим президентом США Бараком Обамой реформу здравоохранения. Ей 48 лет, и в случае назначения она станет самой молодой судьей в Верховном суде страны.

По данным агентства Bloomberg, ее выдвижение поможет Трампу заручиться поддержкой избирателей в некоторых штатах, наиболее важных с точки зрения исхода выборов.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.