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В Минобороны Армении назвали «неумелым» опровержение Баку о сбитом Су-25

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Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян назвал «неумелым» опровержение азербайджанской стороны информации о сбитом армянском Су-25. Об этом он сообщил на брифинге 29 сентября.

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«Азербайджан поспешил опровергнуть эту информацию неумелыми и смешными формулировками, утверждая, что таких самолетов у военно-воздушных сил Азербайджана нет. Мы очень хорошо знаем, что они принадлежат не Азербайджану, а ВВС Турции», — передает его слова «РИА Новости».

Заместитель командующего Армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артур Саркисян заявил, что применение истребителя F-16 было зафиксировано в воздушном пространстве Карабаха. По его словам, противник использовал артиллерию, реактивную систему залпового огня (РСЗО), авиацию и другие вооружения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее сообщил, что турецкие ВВС не участвуют в боевых действиях, а заявления об участии в боях сирийских боевиков — это фейк, созданный армянской пропагандой.

Ранее 29 сентября пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян рассказала, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении, пилот штурмовика погиб. Анкара и Баку опровергли эти заявления Еревана.

Посол Армении в России Вардан Тогонян сообщил «РИА Новости», что Ереван пока не обращался за помощью в ОДКБ из-за Нагорного Карабаха, но ситуация может измениться после этого происшествия.

СМИ со ссылкой на источники во властных структурах сообщили, что бывший президент Армении Роберт Кочарян и отставные армянские военачальники прибыли в столицу НКР Степанакерт для оказания помощи землякам на границе с Азербайджаном.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

Очередное обострение конфликьа произошло 27 сентября.

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