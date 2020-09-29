Подрядчика для ремонта Красного моста определили в Орле

Московское АО «Строительная компания Флан-М» снова стало единственным участником аукциона на реконструкцию Красного моста в Орле за 1,49 млрд рублей, следует из документов госзакупок.

Таким образом аукцион был признан несостоявшимся. Поэтому заказчик МКУ «Управление капитального строительства города Орла» планирует заключить контракт с единственным заявителем, передает ИА «Абирег».

В рамках аукционов в этом году не только выросла стоимость работ, но и сократились сроки ремонта моста. Согласно документации, работы должны быть завершены до 18 ноября 2022 года. В последний раз капитальный ремонт Красного моста с закрытием движения проводился в 1999 году.