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На саммите ЕС обсудят ситуацию с Навальным, Белоруссию и Карабах

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Глава Европейского совета Шарль Мишель анонсировал во вторник, 29 сентября, темы саммита Евросоюза, который запланирован на 1-2 октября.

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В своем письме-приглашении главам государств-членам ЕС он отметил, что мероприятие начнется с традиционного обмена мнениями с президентом Европейского парламента Давидом Сассоли. А первая рабочая сессия, которая последует за этим, будет посвящена отношениям с Китаем и ситуации с коронавирусом.

«В конце заседания мы обсудим текущие вопросы, требующие нашего внимания, а именно ситуацию в Белоруссии, отравление [российского блогера] Алексея Навального и нагорно-карабахскую эскалацию», — говорится в письме Шарля Мишеля.

Изначально саммит ЕС должен был состояться 24–25 сентября, однако глава Евросовета перенес мероприятие на 1–2 октября из-за контакта с больным COVID-19.

Ранее во вторник министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу рассказал, что Евросоюзу удалось запустить механизм расширения персональных санкций по Белоруссии. Пор его словам, санкционные списки готовы, но нет консенсуса по дате их активации.

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