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Новые фонари зажгли на привокзальной площади Брянска

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В Брянске завершили установку и включили новые фонари в сквере на привокзальной площади. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В общей сложности рабочие установили 14 светильников. В понедельник, 28 сентября, подрядчик протестировал работу системы и нашел ее успешной, пишет интернет-газета «Брянские новости».

По данным издания, ранее опоры со светильниками находились только возле фонтана, в то время как сквер оставался в темноте.

Ранее в сентябре сообщалось о том, что в Володарском районе Брянска завершается капитальный ремонт привокзальной площади. Работы выполнены на 97%. В сквере обустроены тротуары, засеяны газоны, высажены молодые клены, а для декоративности добавлены шарообразные и конусовидные туи, а также блестящий кизильник. Памятник Ленину отремонтировали.

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