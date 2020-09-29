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Гинцбург назвал не разрешенные для непривитых от COVID-19 работы

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Граждан, не привитых от COVID-19, могут не допустить к некоторой работе, например к работе с возбудителем коронавирусной инфекции. Об этом заявил в эфире радиостанции «Вести ФМ» глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург во вторник, 29 сентября.

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«Возможно, невакцинированный человек может быть не допущен ко всем видам работы, например к работе с данным возбудителем», — сказал Гинцбург.

Он отметил, что, как директор центра имени Гамалеи, «никогда не допустит своего сотрудника при наличии вакцины работать с данным возбудителем». Он объяснил это тем, что отвечает за его жизнь и здоровье и «хорошо понимает», что если привить такого сотрудника, «он будет полностью защищен».

При этом он добавил, что вакцинация от коронавируса не может быть обязательной.

Ранее во вторник министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что первые партии вакцины от COVID-19 поступили во все регионы России.

Ранее, 28 сентября, пресс-служба Минздрава со ссылкой на Гинцбурга сообщила о провакцинированных свыше 5 тыс. добровольцах и отсутствии нежелательных реакций у них.

По словам главы центра, пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» идут по плану, объем выпуска препарата к ноябрю может достичь 5–6 млн доз в месяц.

4 сентября партия вакцины от коронавируса поступила в три поликлиники Москвы — № 2, 220 и 62. Для учреждений закупили специальные морозильные камеры, которые могут поддерживать температуру до –40 градусов, необходимую для хранения препарата.

Первую в мире вакцину от этой инфекции «Спутник V» зарегистрировали 11 августа в России. По слова президента страны Владимира Путина, препарат центра имени Гамалеи зарегистрировали в соответствии с отечественными законами и мировой практикой.

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